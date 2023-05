Reggio Emilia: a passeggio con un coltello nei pantaloni

Se ne andava a passeggio con un grosso coltello da cucina della lunghezza complessiva di 30 centimetri, nascosto nei pantaloni. Per questi motivi, con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 61enne residente in città. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi, al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

E’ successo l’altra sera intorno alle 22,00 in piazza tricolore, quando i carabinieri della sezione radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano allertati da alcuni cittadini che si erano allarmati alla vista del grosso coltello che l’uomo occultava all’interno della parte posteriore dei pantaloni ma che era ben visibile in quanto fuoriusciva dalla maglietta. Il 61enne, alla vista dei carabinieri poggiava il coltello sul tavolino di un bar del centro città. Raggiunto ed identificato, veniva poi constatato che il grosso coltello da cucina della lunghezza complessiva di 30 cm con una lama di 20 cm era di proprietà dell’uomo e che lo deteneva in maniera illecita. I militari accompagnavano l’uomo in caserma, e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del coltello.