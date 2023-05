Ladro seriale arrestato a Bologna dopo rapina al supermercato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 48enne originario di Milano, senza fissa dimora, nullafacente, celibe, pregiudicato, accusato di rapina impropria. E’ successo all’interno della Coop di via Massarenti, dove il 48enne, dopo aver messo a segno il colpo all’interno del supermercato, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol cercava di procurarsi la fuga in strada senza pagare la merce.

La circostanza non è passata inosservata al personale di vigilanza, che lo stava già attentamente osservando durante tutta la sua permanenza sospetta tra le corsie, anche perché lo aveva riconosciuto come autore di pregressi furti. Una commessa, in servizio alle casse fai da te, avendo notato l’uomo con la barba bianca asportare alcune bottiglie di alcolici occultate poi in seguito all’interno di uno zaino, avvisava prontamente il vigilantes. Quest’ultimo, non appena il 48enne aveva oltrepassato la barriera della cassa senza pagare la merce, lo bloccava prontamente.

L’uomo iniziava subito a diventare insofferente e ad urlare nei suoi confronti, proferendogli frasi minacciose. Per niente intimorito dalle minacce dell’uomo, l’addetto alla vigilanza cercava con le buone di calmarlo e di fargli restituire le bottiglie di alcolici che non aveva pagato. Il 48enne, una volta capito di essere ormai bloccato e di non avere via di fuga, tentava di colpirlo al volto, cadendo così insieme sul pavimento. Ne nasceva una violenta colluttazione tra i due e, solo in quella circostanza, il vigilantes riusciva con fatica ad immobilizzare il 48enne, che nel frattempo si era procurato una ferita al naso, medicata in seguito dal personale sanitario del 118.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 48enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna.