San Cesario sul Panaro: rubano una moto in pieno centro

Rubano una moto in piazza Roma ma vengono intercettati dalla Polizia Locale grazie alla segnalazione dei cittadini. È accaduto il 17 aprile scorso quando, un gruppo composto da tre ragazzini, tutti vestiti di nero, che stava armeggiando attorno ad un motoveicolo in piazza Roma, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, tanto da richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Sul posto è arrivata prontamente una pattuglia della Polizia Locale di San Cesario sul Panaro che, verificata l’assenza della moto nel posto segnalato, ha iniziato immediatamente le ricerche terminate però in pochi minuti, in quanto i tre ragazzi sono stati intercettati a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del furto, ancora intenti a spingere a mano il veicolo poco prima segnalato.

Alla vista della pattuglia i minori abbandonavano la moto a terra, tentando una precipitosa fuga, ma uno di questi veniva raggiunto e fermato.

Il minore è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna con l’accusa di furto aggravato in concorso, mentre il veicolo è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. È in corso attività di indagine sull’identificazione degli altri due ragazzi, anche grazie a importanti elementi che stanno emergendo dall’analisi delle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza cittadino nelle fasi precedenti all’intervento della pattuglia.

Gli elementi di indagine e le prove indiziarie raccolte dalla Polizia Locale saranno al vaglio dell’autorità giudiziaria competente, la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, a cui spetta il compito di valutare se vi siano gli estremi per agire l’azione penale nei confronti dei presunti autori del reato contestato.

“Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato l’agire sospetto dei malintenzionati – il commento del Comandate della Polizia Locale Filippo Bonvicini -. Come in questo caso, se si notano comportamenti strani o situazioni dubbie, consigliamo di avvisare le forze dell’ordine”.