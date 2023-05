Roller Hockey, Scandiano sconfitto di misura a Modena

Settima sconfitta del campionato di Serie A2 per i rossoblu di mister Cupisti in casa della seconda in classifica. 3-1 il risultato a Montale Rangone, unica rete realizzata da Rocha. Scandiano scende in sesta posizione: sabato l’ultima gara contro Trissino per ritornare nella Top 5.

Un tiro in velocità di Beato porta in vantaggio i padroni di casa al quinto minuto. Lo stesso capitano gialloblu raddoppia per la personale doppietta, sull’assist perfetto in area di Fernandez. Rocha di astuzia dietro porta realizza la prima e unica rete rossoblu al minuto 14. Busani non supera Moncalieri su rigore, mentre è ancora decisivo il portiere modenese sulla corta respinta di Rocha. Anche Dimone non è da meno e sono parecchie le parate decisive sulle ripartenze modenesi, fino ad arrivare al 3-1 firmato dal bomber Fernandez, un fendente dalla media distanza che sorprende la difesa reggiana. Ehimi sfiora il secondo gol in deviazione volante in un derby sempre molto dinamico e con tante occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia.

AMATORI MODENA – SCANDIANO = 3-1

Modena: Moncalieri, Siberiani, Beato (C), Pochettino, Fernandez – De Tommaso, Ligabue, Fontanesi, Manca – All. Farina M

Scandiano: Dimone, Rocha, Busani, Ehimi, Deinite – Uva, Busani, Stefani, Barbieri, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 5’35” Beato (MOD), 6’40” Beato (MOD), 14’31” Rocha (SCA) – 2t: 7’56” Fernandez (MOD)

SERIE B, QUARTO POSTO FINALE

Termina al quarto posto il Roller Hockey Scandiano, a pari punti col Pesaro ma i marchigiani hanno il vantaggio degli scontri diretti. Punti 21 contro i 33 del Pico che ha vinto ancora una volta il girone B. Nell’ultima gara, i modenesi vincono per 9-4 contro i reggiani (2 i goal di Yuri Capoluongo). I rossoblu quindi chiudono il campionato con 7 vittorie e 5 sconfitte, terzo miglior attacco del girone (58 contro 82 del Pico) e la terza difesa (41 gol contro 32 del Pesaro). Miglior marcatore Diego Vaccari, 17 reti, 14 per Andrea Giovannelli, 13 per Iacopo Vivi, 7 per Capoluongo, 4 per Spada, 2 per Bonettini, 1 per Natali.

PICO-SCANDIANO-SCANDIANO = 9-4

Pico: Luppi, Malagoli (C), Mirto, De Stefano, Paltrinieri – Pinotti, Bellini, Canossa, Barbi, Gavioli – All. Ialacci

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D (C), Vivi, Bonettini, Giovannelli And – Capoluongo, Spada, Giovannelli Ant – All. Vaccari A

Marcatori Pico: 3 goal Mirto, 3 goal De Stefano, 2 goal Malagoli, 1 goal Paltrinieri

Marcatori Scandiano: 2 goal Capoluongo, 1 goal Vaccari Diego, 1 goal Spada

SETTORE GIOVANILE, VITTORIA PER L’UNDER 11

Prima vittoria per Scandiano nel torneo zonale FISR Under 11 per 3-2. Venerdì la sfida contro Correggio Femminil e sabato a Pesaro, poi mancherà l’ultima gara in casa del Pico ancora da definire.

Scandiano: Depietri V, Ravazzini, Zanni, Rocchi, Lusett (C) – Sasso, Cozzolino, Boccedi, Giacopini – all. Ferretti

Aldo Baraldi AP: Farinella, Leonetti (C), Monzani, Bursi, Pelloni, Pouassi, Bergonzini, Pasini

Marcatori Scandiano: 2 goal Rocchi, 1 goal Sasso

Marcatori AP: 1 goal Monzati e Pelloni