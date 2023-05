Oggi intorno a mezzogiorno i vigli del fuoco di San Giovanni in Persiceto e di Cento sono intervenuti a Sant’Agata Bolognese per l’incendio del tetto in legno di un edificio ad un piano adibito a bar e centro sportivo.

Non si registrano feriti. L’intero edificio è stato dichiarato inagibile.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.