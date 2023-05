“Raggi di bellezza”: l’iniziativa rivolta ai cicloturisti che pedalano sulle colline di Albinea

Le colline albinetane sono da tempo tappa di escursioni in bicicletta. Il motivo? La bellezza dei percorsi, sia su strada, che per coloro che preferiscono lo sterrato. Pedalare immersi nella natura incontaminata ammirando panorami mozzafiato ha reso molto attrattivo il territorio. Tanto che, per gli amanti del cicloturismo, è nata “Albinea Bike”, una mappa dettagliata con diversi percorsi adatti alle due ruote, realizzata all’interno del progetto “Emilia Bike Experience” di Destinazione Turistica Emilia.

Per promuovere ulteriormente i percorsi all’interno del territorio, il comune di Albinea ha lanciato un’iniziativa rivolta proprio ai ciclisti che attraversano le colline. Si chiama “Raggi di bellezza” e consiste nello scattare una foto che abbia come protagonisti la bicicletta e il paesaggio. L’immagine deve poi essere inviata tramite Whatsapp al numero 3289280070, indicando luogo dello scatto e nome e cognome del fotografo. Le foto ritenute più artistiche saranno successivamente condivise sulla pagina Fb del Comune di Albinea citandone l’autore. Successivamente le istantanee potranno essere utilizzate dal Comune per promuovere il territorio.