La raccolta punti sostenibile de “La cucina incantata”

Risparmiare, aiutando l’ambiente e vincendo: è questa l’iniziativa di Anna Maria e Silvia Anselmi de “la Cucina Incantata” presentata ieri all’Assessore al commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli.

“Sappiamo che i contenitori di plastica usa e getta sono un enorme spreco di risorse ed hanno un notevole impatto per l’ambiente – affermano – per questo motivo abbiamo deciso di lanciare una raccolta punti sostenibile per contribuire anche alla riduzione di rifiuti che, viste anche le novità in tema di raccolta porta a porta nel nostro Comune, crediamo sia un tema importante da affrontare”

Per partecipare basta recarsi alla Cucina Incantata, in via Cavallotti 49, con il proprio contenitore che, fatta la tara, verrà riempito al posto di uno “usa e getta”.

Ogni contenitore riempito dà diritto ad un punto; con 20 punti si verrà premiati con una confezione di pan carrè artigianale; con 40 una confezione di piadine e con 60 con la pizza.

“Un’iniziativa lodevole – afferma l’Assessore al Commercio Massimo Malagoli – che non solo punta al risparmio ma va a premiare anche il rispetto per l’ambiente tra l’altro in un periodo storico in cui, con la trasformazione del sistema di raccolta rifiuti in atto, c’è assolutamente bisogno di ridurre i contenitori usa e getta”