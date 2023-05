Incidente stradale a Bagnolo in Piano, un ferito

Poco prima dell’una e mezza di questa notte i Carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa del 118, intervenivano in località Pieve Rossa via provinciale Nord del comune di Bagnolo in Piano dove si era verificato un incidente a seguito del quale un uomo rimaneva ferito.

Secondo i primi accertamenti operati dai Carabinieri un 29enne cittadino indiano alla guida della sua autovettura percorreva la via provinciale nord quando, per cause al vaglio, perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla sede stradale impattando contro un palo della linea telefonica. A seguito dell’incidente il conducente rimaneva lievemente ferito venendo condotto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palo. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri,