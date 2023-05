Fiorano modenese: educazione stradale nella scuola d’infanzia

In settimana è partito il nuovo progetto di educazione stradale nelle scuole dell’infanzia del Comune di Fiorano Modenese. Si affianca all’attività che la Polizia locale di Fiorano Modenese da anni conduce nelle scuole primarie del territorio, con l’obiettivo di portare i bambini ad una maggiore consapevolezza sulla loro sicurezza stradale.

Alla lezione di venerdì 12 maggio, alla scuola materna Arcobaleno, erano presenti anche sindaco, giunta e comandante della Polizia locale per un saluto ai bambini della sezione 5 anni.

Gli incontri con i piccoli sono tenuti dall’assistente scelto Miriam Leoni, con una modalità molto interattiva; vengono proposte attività/giochi propedeutiche alla sicurezza e alla figura dell’operatore di polizia locale.

Il nuovo progetto di educazione stradale non è più incentrato su una lezione di stampo formale, le lezioni ora sono svolte in modo tale da coinvolgere appieno il bambino con diverse forme di gioco e musica dirette a far apprendere le nozioni in maniera più spontanea ed efficace.

Grazie al contributo di un’azienda privata sono stati acquistati diversi strumenti per migliorare le lezioni e le attività dinamiche dei bambini. Vengono utilizzati due teloni che ricostruiscono la sede stradale e gli attraversamenti pedonali, oltre ad un piccolo semaforo.

Inoltre è stato acquistato un monopattino a spinta muscolare a tre ruote che viene utilizzato anche per le lezioni pratiche dei bambini delle elementari non ancora in grado di utilizzare la bicicletta in modo da non escluderli dal percorso di educazione stradale che viene effettuato sul tracciato predisposto al parco XXV Aprile.