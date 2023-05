Castelfranco Emilia: un arresto per rapina in un supermercato e una denuncia a piede libero a carico di un giovane per furto

Nel corso pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 19enne, resosi responsabile del reato di rapina ai danni di un supermercato sito in quel centro e denunciato in stato di libertà un secondo giovane, per il reato di furto.

Nello specifico, un addetto alla vigilanza del supermercato ha notato due persone mentre si impossessavano di alcuni generi alimentari, intervenendo. Uno dei due giovani, per guadagnare la via di fuga, ha spintonato il personale di vigilanza, mentre il secondo, approfittando del momento di confusione, si è allontanato con un oggetto prelevato e non pagato, cercando di passare inosservato.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di individuare e fermare entrambi nelle immediate vicinanze del supermercato. La refurtiva, per un valore di 50 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

La persona arrestata sarà condotta, nella mattinata odierna, davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.