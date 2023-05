Raccolta differenziata, domani un “Infopoint” Hera in centro a Sassuolo

Domani mattina, sabato 13 maggio, sarà presente in centro un “Infopoint” Hera per tutti. I cittadini che ancora non hanno ritirato la nuova Carta Smeraldo ed il kit per la raccolta rifiuti.

L’infopoint Hera sarà presente, dalle ore 9 alle ore 13, in via Cesare Battisti, di fronte all’Unicredit, con personale preparato in grado di rispondere a dubbi e domande ma soprattutto per distribuire la “Carta Smeraldo”, divenuta indispensabile per il conferimento dei rifiuti nel nuovo sistema di raccolta mista.