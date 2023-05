Prosegue al Dadà la rassegna di spettacoli realizzata insieme alle Associazioni del territorio

Prosegue al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia la rassegna di spettacoli, che ha preso il via a fine aprile per continuare fino al 4 giugno, organizzati grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Città di Castelfranco Emilia e le Associazioni del territorio.

Il prossimo appuntamento è domenica 14 maggio, alle ore 17.30. Sul palco del Dadà andrà in scena lo spettacolo “Una dozzina in cantina“, una commedia allegramente noir, il cui incasso verrà devoluto all’Associazione AlloggiaMo APS.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che sta portando la proficua collaborazione tra la nostra Amministrazione e le Associazioni del nostro territorio – commenta l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore -. Era questo uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere: aprire il più possibile il nostro teatro alle tantissime attività che le volontarie e i volontari delle associazioni del nostro territorio portano avanti e offrire loro una platea per potersi esibire e far conoscere alla cittadinanza il loro importante lavoro”.

Il fitto cartellone di spettacoli vedrà andare in scena il 21 maggio alle ore 21.00 “Paese di gente strana” in collaborazione con Teatro di Comunità di Spilamberto APS, venerdì 26 maggio “Tango Monsieur?” con il Lions Club Castelfranco Emilia – Nonantola, sabato 27 maggio alle ore 17.00 “Ricordi” insieme a Cuore in Gamba APS e domenica 28 maggio “Una storia sottosopra” in collaborazione con Artisti del Sabato APS.

Gli ultimi tre appuntamenti sono in programma per il 30 maggio, alle 20.30, con lo spettacolo “Vegetale a chi?” organizzato da Kinesfera ASD e IISTAS Lazzaro Spallanzani Castelfranco Emilia, il 2 e 3 giugno alle 20.30 con la Rassegna Castelfranco Emilia Danza, in collaborazione con Kinesfera ASD e domenica 4 giugno alle 21.00 con “Manicomi invisibili” in collaborazione con Amici dell’arte APS.

Per informazioni scrivere un’email a: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it