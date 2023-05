Nuovo appuntamento per il Gruppo di Lettura del BLA

Il prossimo appuntamento con il Gruppo di lettura del BLA è lunedì 17 aprile alle ore 21.00 presso la biblioteca fioranese. Una nuova occasione di incontro e dialogo per la comunità di lettori: questa volta il focus sarà su “La bastarda di Instambul” di Elif Shafak. L’incontro tra due mondi che la storia ha visto scontrarsi con esiti terribili: una ragazza turca e una ragazza armena diventano amiche, scoprono segreti e fanno i conti con la storia comune dei loro popoli. Elif Shafak, autrice di successi editoriali e protagonista della letteratura turca, affronta in questo libro un tema scottante, la questione armena.

L’ingresso è gratuito e non è necessario aver già frequentato il Gruppo di lettura o aver letto il libro suggerito: fondamentale è il desiderio di condividere il momento successivo alla lettura.

Come funziona un gruppo di lettura? I partecipanti non leggono insieme; l’atto del leggere rimane privato. Quello che accade è successivo alla lettura e consiste nel dialogo e nella discussione attorno allo stesso libro. L’iniziativa, rivolta a un pubblico adulto e sostenuta da Fondazione Modena, nasce per confrontarsi con altri lettori, condividere la propria esperienza di lettura e lasciarsi sorprendere da storie e punti di vista nuovi.

Gli appuntamenti vengono condotti da Alice Torreggiani, un’esperta di libri e strategie per conoscersi e conoscere attraverso la lettura. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca stessa: tel. 0536/833403 o mail: biblioteca@fiorano.it.

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.