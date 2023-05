Giornata regionale della Polizia locale, oltre 4mila operatori al fianco delle comunità dell’Emilia-Romagna

Un modello di polizia di comunità, attenta alle necessità delle persone, in particolare le più deboli, impegnata contro il degrado ambientale e urbano e per la sicurezza dei cittadini. Polizie locali che contano in Emilia-Romagna, a fine 2022, 112 Comandi comunali e 43 Comandi intercomunali (Unioni di Comuni e servizi in convenzione tra più Comuni): in tutto 4.054 operatori tra agenti e ufficiali, di cui il 40% donne e il 60% uomini.

Al ruolo e ai protagonisti di questo servizio pubblico è dedicata la Giornata regionale della Polizia locale, istituita nel 2018 dalla Regione nell’ambito della riforma della legge di coordinamento delle polizie locali, che si è tenuta oggi a Bologna nella sede della Regione.

Una giornata di festa in cui vengono conferiti riconoscimenti ad agenti di Polizia locale che si siano distinti per azioni encomiabili e che è anche occasione di confronto sui nuovi obiettivi di qualità verso cui orientare la polizia locale del futuro.

Hanno partecipato all’iniziativa il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi, che ha aperto i lavori, il capo della segreteria politica della Presidenza Giammaria Manghi e numerosi comandanti e agenti delle province emiliano-romagnole. Presente anche una rappresentanza degli agenti neoassunti a cui è stato dato il benvenuto.

“Senso di appartenenza al corpo, altruismo e spirito civico sono le qualità che contraddistinguono l’operato della Polizia locale- ha affermato Bonaccini-. E il cui contributo è fondamentale nelle nostre città. I premi di oggi si inseriscono in questo contesto e vanno a persone che si sono distinte per particolare capacità, attenzione, bravura e abnegazione. A loro, e a tutte e a tutti gli agenti di Polizia locale, a partire dai nuovi assunti cui diamo il benvenuto, va il nostro grazie”.

La giornata

Durante l’incontro sono stati assegnanti gli encomi – croce e nastrino per meriti speciali – al comandante di Polizia locale di Comacchio (Ferrara) Paolo Claps e agli agenti di Polizia locale di Salsomaggiore (Parma) Cristian Marchesi e Marco Mariotti. Inoltre, sono stati consegnati attestati di benemerenza ai componenti del Nucleo problematiche del territorio della Polizia locale di Modena guidati dal comandante Roberto Riva Cambrino.

Tra i temi affrontati: l’utilizzo delle nuove tecnologie (droni, uso dei social media, digitalizzazione delle procedure), le attività per la prevenzione e la sicurezza del territorio, in collaborazione con le forze dell’ordine (Polizia di Stato e Carabinieri), i controlli per la sicurezza stradale e contro il degrado urbano e ambientale, il sostegno al territorio in caso di calamità e gravi emergenze.

Più in dettaglio sono stati illustrati i dati relativi alla collaborazione con i gruppi di volontariato; al supporto ai gruppi di controllo di vicinato quale promozione dell’alleanza tra istituzioni e cittadini; alle dotazioni di strumenti di autotutela per gli operatori, dalle attrezzature al supporto psicologico; ai sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana e per la sicurezza stradale.

È stata annunciata l’uscita del bando per la terza edizione del corso-concorso regionale per agenti di polizia locale, che porterà a una graduatoria utilizzabile da inizio 2024: in regione, nelle prime due tornate concorsuali, sono stati assunti 368 agenti.

Gli assunti della prima edizione sono 138 quelli della seconda 230.