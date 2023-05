Dieci grammi tra marijuana e hashish rinvenuti durante i controlli antidroga in zona Stazione a Reggio Emilia

Ieri mattina la pattuglia del posto di Polizia Turri, unitamente al personale della Polizia Locale e all’unità cinofila di Castelnovo ne’ Monti, ha fermato nel sottopasso della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia un cittadino straniero privo di qualsiasi documento, in Italia senza fissa dimora che, in seguito ai necessari controlli, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente della sostanza erbacea di colore verde.

L’uomo, accompagnato in ufficio, è stato identificato in un 28enne inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Modena lo scorso febbraio. E’ stato quindi deferito ai sensi dell’art. 14 comma 5 quater D.Lgs. 286/98 e messo a disposizione dell’ufficio stranieri. La sostanza rinvenuta, in seguito a esame narcotest effettuato da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata sostanza stupefacente di tipo Marijuana del peso di 1,2 grammi. E’ stata dunque sequestrata e il 28enne sanzionato ai sensi dell’art 75 DPR 309/90.

Durante l’attività, l’unità cinofila ha rinvenuto nei pressi dello Skate-park di Piazzale Europa, altra sostanza stupefacente che, all’esito dell’esame narcotest, è risultata essere hashish per un peso complessivo di 6,45 grammi. In questo caso la droga è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

Proseguendo nei controlli, l’unità cinofila ha rinvenuto in Piazzale Marconi tre 3 pezzi di sostanza marrone, anche in questo caso risultata hashish del peso di 2,47 grammi: sostanza, pure questa, sottoposta a sequestro a carico di ignoti.