Carcassa di lupo ritrovata sul versante reggiano del parco Appennino Tosco Emiliano

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti sulle cause della morte di un giovane esemplare di lupo maschio, ritrovato lo scorso 10 maggio nel comune di Ventasso e ricondotta in prima battuta ad un avvelenamento. Tuttavia l’Unità Cinofila Antiveleno della Stazione Carabinieri Parco di Bosco di Corniglio, prontamente intervenuta sul posto per la bonifica dell’area, dopo una accurata ispezione non ha rinvenuto alcuna esca avvelenata o altre carcasse di animali selvatici.

Il lupo, di età stimabile in circa 2 anni, è stato recuperato nei pressi di un torrente dall’Ente Parco su segnalazione dell’Osservatorio Lupi Val D’Enza, per poi essere consegnato al CRAS Rifugio Matildico per il successivo trasporto all’Istituto Zooprofilattico di Reggio Emilia, dove si terranno gli accertamenti necroscopici. In attesa di conoscere l’esito degli esami tossicologici, che potranno confermare o smentire l’ipotesi della morte dell’animale, proseguono le attività di indagine e monitoraggio dei Carabinieri Forestali di Busana.