Auto a fuoco nel reggiano, probabilmente a seguito di un tentato furto

Nelle ultime ore due incendi, hanno visto impegnati i Vigili del fuoco, a Reggio Emilia e a Montecchio. Il primo ieri pomeriggio in un garage di via F.lli Rosselli a Reggio dove, per cause accidentali, è bruciato materiali vario da giardinaggio.

Il secondo stamane all’alba quando, con ogni probabilità a seguito di un tentato furto, in una laterale della SP12 tra Montecchio Emilia e San Polo d’Enza, un’autovettura è stata distrutta dalle fiamme. Due le squadre dei pompieri intervenute, da Sant’Ilario e da Reggio. Sul posto anche i carabinieri.