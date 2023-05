Arrivano i carabinieri: salta furto in negozio di bici a Brescello

Avevano preso di mira da tempo un negozio di biciclette, infatti, dopo altri tentativi di furto sempre sventati, questa notte i malviventi ci hanno nuovamente provato. Ancora una volta è stata l’attività di controllo del territorio, intensificata anche nella bassa reggiana dai carabinieri della compagnia di Guastalla, ad essere l’elemento chiave che ha consentito di mandare a monte il furto da parte dei malviventi che all’arrivo dei carabinieri si sono dati alla fuga.

Le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, intorno alle 3:30, transitando lungo via Cisa – SP 62 nella frazione Sorbolo Levante di Brescello, notavano in prossimità del negozio Levante Bike i fari di un veicolo. Si avvicinavano per un controllo, ma alla vista della pattuglia i ladri si davano alla fuga riuscendo a dileguarsi. I militari constatavano poi che nel passo carrabile adiacente allo stesso vi erano due furgoni Iveco Daily di colore bianco, che si presentavano con le portiere aperte e le chiavi inserite.

E mentre nell’intera bassa reggiana scattava una serrata caccia all’uomo, gli accertamenti sui furgoni abbandonati portavano a verificare che gli stessi, erano stati asportati da ignoti qualche ora prima presso una carrozzeria dove erano parcheggiati per alcune riparazioni. Qui gli autori del furto avevano abbattuto la cancellata ed entrati nel cortile erano riusciti ad asportare i due furgoni, che probabilmente sarebbero serviti ai malviventi per caricare le bici. Il cancello automatico del negozio preso di mira è risultato forzato con il motore elettrico danneggiato. Sui furgoni rubati i carabinieri hanno proceduto ai dovuti rilievi ed hanno provveduto a restituirli ai legittimi proprietari.