A Campogalliano proseguono i lavori di messa in sicurezza del verde pubblico

Compatibilmente con le piogge di questi giorni, proseguono i lavori di messa in sicurezza del verde pubblico a Campogalliano curate contestualmente in parte dagli uffici comunali e in parte da impresa terza incaricata. Nello scorso mese di aprile sono stati eseguiti gli sfalci delle aree centrali e più frequentate dai cittadini, per non creare disagi alla popolazione in attesa che si perfezionasse l’iter di affidamento del servizio di manutenzione del verde, mentre all’inizio di maggio sono stati sfalciati, per la seconda volta, i parchi del centro abitato.

In questi giorni, quando le condizioni meteo lo consentono, l’impresa affidataria si sta occupando si Sfalci aiuole (laghi Curiel, zona doganale, Panzano, largho Jhon Lennon, Parco della Repubblica, Parco Pollastri) e sfalci fossi (Parco Montagnola, via Albone, via Magnagallo est, ingresso pista ciclabile, via Ponte Alto, area cabina enel, vasca laminazione, banchina e ciclabile, via Rabitti, Via Tobagi, via Jugularia, via Reggiani, aree verdi e campo da calcio)

Si raccomanda alla cittadinanza, nel parcheggiare le proprie automobili in prossimità di aiuole o aree verdi, di osservare eventuali segnaletiche che annunciano interventi programmati.