Tennis, concluso ieri a Scandiano il “Memorial Sauro Messori”

Si è conclusa mercoledì 10 maggio l’edizione 2023 del “Memorial Sauro Messori”, tradizionale appuntamento tennistico organizzato da ASD Sportissima, sui campi del Comune di Scandiano.

L’edizione maschile, limitata ai tennisti di terza categoria FITP, ha visto la vittoria del tennista del CT San Martino Fabio Pianzi, che ha battuto in finale il giovanissimo Edoardo Bardelli. Bardelli, tesserato per il CT Reggio ma formatosi sui campi di Scandiano con il Maestro Vittorio Zanni, ha vinto il primo set, facendo sperare il pubblico locale, ma poi Pianzi è salito in cattedra vincendo nettamente il secondo e terzo set. 3-6 6-0 6-0 il punteggio finale. Il ventenne sanmartinese ha giocato un ottimo torneo, battendo giocatori quotati come il sempre competitivo Alberto Bedogni del CT Reggio e dimostrando di essere pronto per il salto di categoria.

Il torneo femminile, riservato alle tenniste di quarta categoria FITP, è stato vinto dalla giovane giocatrice del CT Appennino Reggiano Susanna Malvolti, che in finale ha battuto la più esperta modenese Monia Salami con il punteggio 7-6 6-3. Malvolti ha proceduto nel tabellone con passo spedito, dopo aver perso un set nella sua prima partita, in cui ha sofferto vincendo al tie break, ha poi vinto i successivi match in due set senza troppo patire.

L’edizione 2023, che ha visto la partecipazione di 107 tennisti e 48 tenniste, si è svolta sotto la supervisione del Giudice Arbitro Silvia Gozzi e la Direttrice di Gara Camilla Ferri.