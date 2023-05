Tavole rotonde, concerti e incontri, al via il mese del Caregiver familiare

Eventi ‘itineranti’ nei vari Distretti sanitari e appuntamenti specifici per ogni territorio. Prende il via il mese del Caregiver familiare, dedicato a chi presta assistenza, in maniera volontaria e gratuita, a un caro disabile o comunque non autosufficiente. Si tratta di un ‘esercito’ silenzioso composto da figli, mogli, mariti, genitori o semplicemente amici che ogni giorno si impegnano negli ambienti domestici, una platea che secondo l’ISTAT in Italia arriva a 7 milioni di persone (oltre 2 milioni solo in Emilia-Romagna) che svolge questo compito per almeno 20 ore settimanali.

L’Azienda USL di Modena, in collaborazione con gli enti locali, ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema e approfondire un ruolo delicato che necessità del supporto di tutta la comunità, con servizi dedicati e iniziative per fare rete.

Oltre ad eventi specifici, l’Ausl propone un incontro formativo gratuito dedicato ai caregiver che toccherà, a tappe, ogni distretto sanitario della provincia. In particolare, l’appuntamento sarà condotto da un fisioterapista, che fornirà indicazioni su come gestire e assistere in modo corretto una persona con difficoltà motorie nella casa dove abita, per rendere l’assistenza più efficace e sicura sia per chi la presta che per chi la riceve. Il primo incontro è in programma il 12 maggio a Mirandola, poi a Modena (15 maggio), Sassuolo e Vignola (17 maggio), Carpi e Castelfranco Emilia (19 maggio), Pavullo (23 maggio).

Per luoghi, orari e modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dedicata: www.ausl.mo.it/caregiver

I principali appuntamenti distrettuali:

A Modena, venerdì 19 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 presso la Sala Pucci in Largo Pucci 40, è in programma la tavola rotonda ‘Il fatto e il faremo’ dedicata alle azioni, attività, supporti in favore dei caregiver familiari e le proposte per il futuro. Saranno presenti Lorenzo Scaglietti (Psicologo referente progetto supporto psicologico Caregiver Servizio di Psicologia clinica Ausl Distretto 3), Bruna Rodia (Assistente Sociale presso lo Spazio d’Ascolto del CDCD Modena) e Ghizlane Zerqoui (Raa dell’Informacaregiver Modena)

A Vignola, mercoledì 17 maggio, dalle 18 alle 19.30 presso la Sala A in via Libertà 799, si svolgerà l’appuntamento ‘Prendersi cura di chi ci cura” durante il quale si presenterà il programma distrettuale dedicato ai Caregiver.

A Castelfranco Emilia, dal 22 al 26 maggio sono previste visite guidate all’interno delle strutture del territorio che si occupano di disabilità. Nei giorni precedenti è necessario concordare l’appuntamento contattando la singola struttura ai recapiti indicati sulla pagina dedicata: www.ausl.mo.it/eventi-caregiver-castelfranco-2023

A Cavezzo, venerdì 12 maggio, dalle ore 17 presso Villa Giardino, è in programma una serata all’insegna di musica, racconti ed esperienze condotta da Mirco Besutti, presidente dell’Associazione italiana delle Scuole di Musica (AidSM) e direttore della Scuola di Musica C. e G. Andreoli di Mirandola. Al termine sarà offerto un aperitivo offerto da Anffas Mirandola e Auser Cavezzo.

A Pavullo, martedì 23 maggio, dalle 16 alle 18 l’Ospedale (sala dei 55), si svolgerà l’incontro “Come muovere e far muovere una persona con difficoltà motorie: i consigli del fisioterapista”.

A Formigine, sabato 13 maggio andrà in scena all’Auditorium Spira Mirabilis (ore 20.45) lo spettacolo “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia spettacolo di Guido Marangoni”, organizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico, l’Associazione Mete Aperte e l’Associazione Bloved.

A Carpi, venerdì 12 maggio si terrà la lezione magistrale dal titolo “Malattia ed etica della cura: responsabilità individuali, legami famigliari, ruolo della comunità e formazione sociale alla cura’. L’appuntamento è in programma sulla piattaforma ZOOM dalle 15.30 alle 17.30 e vedrà il saluto d’apertura dell’assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna, Igor Taruffi, e l’intervento del professore Ivo Lizzola del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo. Per le modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dedicata: www.ausl.mo.it/eventi-caregiver-carpi-2023

“La varietà ed ampiezza delle iniziative mostra quanto sia sentito il tema dei caregiver – dichiara Federica Rolli, Direttrice delle Attività Socio Sanitarie dell’Azienda USL di Modena -. Questo programma rappresenta la capacità dei Distretti della provincia di Modena di attivarsi, in collaborazione con gli Uffici di Piano, gli Enti del Terzo Settore ma anche operatori dell’Ausl, per progettare ed attuare progetti innovativi, ma continuativi di sostegno a coloro che si prendono cura di utenti e familiari “

Il calendario completo dei vari eventi nei distretti, in aggiornamento, è consultabile alla pagina: www.ausl.mo.it/caregiver