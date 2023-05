Stella al merito del Lavoro alla campogallianese Vanna Menabue

C’è anche la campogallianese Vanna Menabue tra i nuovi Maestri del Lavoro insigniti, lo scorso 1° Maggio, della “Stella al merito del Lavoro”. Tra i neo-Maestri selezionati a livello nazionale vi sono diciassette lavoratori della Provincia di Modena.

La signora Vanna Menabue, dipendente della ditta Intima Moda di Modena, ha preso parte alla cerimonia di consegna delle Insegne organizzata dalla Prefettura di Bologna con la collaborazione del Consolato regionale.

La Sindaca Paola Guerzoni in questa occasione ha dichiarato: “Alla nostra concittadina Vanna Menabue esprimiamo le sincere congratulazioni per un riconoscimento che, oltre al suo impegno professionale di anni, valorizza il lavoro come uno dei valori fondanti della nostra società e alla base della dignità della persona”.