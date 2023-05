“Sempre Maggio Fioranese”: gli eventi annullati

Purtroppo, a causa dell’evidente meteo avverso di questi giorni e la conferma della sua persistenza nei prossimi, lo street food “Agorà la Grecia in Piazza” e gli spettacoli/concerti collegati organizzati lungo il weekend in arrivo a Fiorano Modenese sono stati annullati. Gli spettacoli verranno tuttavia recuperati in altre date.

Per il Mercato della Versilia Forte Dei Marmi, previsto domenica seguiranno aggiornamenti, mentre la presentazione di Ameya Gabriella Canovi – organizzata per domenica alle ore 18.00 presso il Castello di Spezzano – si terrà regolarmente, perché avverrà al chiuso, presso la Sala Delle Vedute. Confermati anche gli altri eventi culturali al chiuso, come la mostra e la presentazione presso la libreria Le vite degli altri e il Tè delle 5.