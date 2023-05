Sabato 13 maggio scende in città la Madonna di San Luca

Inizia sabato 13 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 21 con la risalita.

Alle ore 15.00 l’effige della Madonna scenderà dal Colle della Guardia a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco e visiterà alcuni luoghi significativi del Vicariato di Bologna Sud-Est. Alle ore 15.35 l’icona sarà accolta dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi alla chiesa di San Silverio di Chiesa Nuova (via Murri, 173) per poi giungere al Monastero delle Carmelitane (via Siepelunga, 51) alle ore 16.00 e all’Istituto “Sant’Anna e Santa Caterina” (via Pizzardi, 30) alle ore 16.25. Alle ore 17.00 sosterà alla Cooperativa sociale “Casa Rodari” (via Fossolo, 60), alle 17.35 alla chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) e alle 17.50 al Deposito Tper (via Due Madonne, 11). Riprenderà poi il tragitto verso la Cattedrale passando, senza sostare, davanti alle chiese di San Giacomo della Croce del Biacco, Santa Rita e Sant’Antonio di Savena e attraversando le vie Massarenti, San Vitale e Rizzoli arriverà in via Indipendenza alle 18.45 circa per poi fare ingresso in San Pietro alle ore 19.00. Seguirà la Messa celebrata da Mons. Giovanni Silvagni, Vicario generale per l’Amministrazione. Alle ore 21.00 l’Arcivescovo guiderà la Veglia per i giovani curata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile.

«Ancora una volta – afferma il Card. Zuppi – l’Immagine della Madonna di San Luca scende dal suo Santuario per visitare i suoi figli e donarci il suo Figlio Gesù, salvatore del mondo. Ogni giorno dell’anno la Madre del Signore veglia su di noi dall’alto del Colle della Guardia; per una settimana scende in città come per prendersi personalmente cura di noi. Con lo sguardo fisso su Maria ci faremo portavoce di tutte le suppliche degli uomini e delle donne del nostro tempo, per chiedere l’unità della Chiesa, la pace nel mondo, la concordia nelle famiglie, la consolazione di chi piange, la giustizia per chi è oppresso. Vi chiedo di invocarla anche per me e per la nostra Chiesa di Bologna, perché possiamo corrispondere ai progetti del Signore nel portare la speranza del Vangelo a tutti i nostri concittadini, antichi e nuovi».

Per una settimana nella Cattedrale di San Pietro vi saranno le celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca, Patrona della Città e dell’Arcidiocesi di Bologna.

Domenica 14 alle ore 10.30 l’Arcivescovo Mons. Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, celebrerà la Messa e alle ore 14.45 il Card. Zuppi presiederà la funzione lourdiana per i malati. Alle ore 21.00 don Stefano Zangarini, Vicario episcopale per il Settore testimonianza nel mondo, presiederà la recita del Rosario con benedizione eucaristica che Lunedì 15 alla stessa ora sarà guidata da don Angelo Baldassarri, Vicario episcopale per il Settore comunione. Martedì 16 alle ore 17.30 Mons. Mario Vaccari, Vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, celebrerà la Messa per le consacrate e alle ore 21.00 suor Chiara Cavazza, Direttrice dell’Ufficio diocesano per la Vita consacrata, animerà la preghiera del Rosario. Mercoledì 17 alle ore 17.15 l’Immagine della Madonna di San Luca raggiungerà processionalmente la Basilica di San Petronio e alle ore 18.00, dal sagrato, l’Arcivescovo impartirà la Benedizione alla città e a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. Alle ore 21.00 Mons. Juan Andrés Caniato, Direttore dell’Ufficio diocesano e regionale di “Migrantes”, guiderà la recita del Rosario. Giovedì 18, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle ore 10.00 nella cripta si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da padre Luca Zanchi, religioso Sacramentino. Alle ore 11.15 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa col presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Alle ore 21.00 Mons. Adriano Pinardi, Padre spirituale del Seminario arcivescovile, guiderà la preghiera del Rosario che sarà recitata anche Venerdì 19 alla stessa ora da don Massimo Ruggiano, Vicario episcopale per la Carità. Sabato 20 alle ore 14.00 padre Teodosio Hren, Vicario generale dell’Esarcato Greco-Cattolico ucraino, celebrerà la Messa e alle ore 21.00 don Davide Baraldi, Vicario episcopale per il Settore formazione cristiana, guiderà la recita del Rosario. Domenica 21, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.30 presiederà la Messa il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve mentre alle ore 15.00 il Vescovo Dionisio di Kotyeon celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio. Alle ore 17.00 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Alle ore 20.00, all’arrivo dell’Immagine nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la Messa.

La Cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 22.30. La discesa e l’intera settimana di permanenza della Madonna di San Luca in città saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. Le Messe delle ore 10.30 di domenica 14 e 21 saranno trasmesse in diretta da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e da Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre) che riprenderà anche l’intera diretta streaming della settimana.

Domenica 14 dalle ore 18.00 si svolgerà la “Run for Mary”, camminata ludico-motoria aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo sotto le Due Torri, da Strada Maggiore angolo Piazza Ravegnana e si concluderà nel cortile dell’Arcivescovado. La “Run for Mary” è proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane nell’ambito delle celebrazioni per la Madonna di San Luca in collaborazione anche con gli Enti sportivi della città.

