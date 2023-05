Ritorna al Teatro Asioli, dal 16 maggio al 1 giugno: “Correggio Jazz”

Ritorna al Teatro Asioli di Correggio, dal 16 maggio al 1 giugno, la ormai storica e affermata rassegna Correggio Jazz, promossa da Comune di Correggio e Jazz Network (Crossroads), giunta alla ventunesima edizione.

Come sempre, il ricco e fitto programma, con 12 gruppi impegnati in 10 concerti spazia tra musicisti internazionali e proposte italiane scelte tra le più attuali e innovative.

Si apre con l’elettrizzante trio formato fa Fabrizio Bosso alla tromba, Lorenzo Tucci alla batteria e Daniele Sorrentino al contrabbasso con il loro progetto “Drumpet” (16/5); si prosegue con il quartetto del trombettista Flavio Boltro e gli Ottoni dell’orchestra Cherubini (10 fiati!) impegnati in un programma di “Arie d’opera & Jazz Songs” (18/5); segue il sassofonista Donny McCaslin, stella nascente del new jazz statunitense, con il suo quartetto (20/5); l’israelo-newyorkese Shai Maestro, con il suo quartetto, affascinerà con le sue ricche trame sonore – tra reminiscenze etniche, colto e popolare, romanticismo e minimalismo – che lo hanno fatto apprezzare in tutto il mondo (22/5); il doppio set con il trio tutto femminile “Indaco”, capitanato dalla cantante Silvia Donati, e a seguire il trio “Anohki” del batterista Cristiano Calcagnile, ci farà viaggiare da Billie Holiday e Nina Simone (artiste “militanti” a cui la Donati è molto legata) alle atmosfere avant-jazz di Butch Morris o William Parker, grandi star con cui il batterista ha collaborato in passato (24/5); l’altro doppio concerto con il trio Puglisi-Zenni-De Rossi e il quintetto di fiati “Koro” (Sigurtà, Arcelli, Benedetti, Hoffer, Morganti) è un qualificato ed originale omaggio alle musiche di due monumenti del jazz moderno, Charlie Haden e Thelonious Monk (26/5); segue, in originale, un monumento del jazz moderno, il batterista Fomoudou Don Moye con il suo “Percussion & brass Express trio” (27/5); la On Time Band, in versione big con l’aggiunta di una decina di allievi dei seminari correggesi, sarà impegnata in una produzione originale, un omaggio ad alcune grandi cantanti degli anni ‘60 (Milly, Maria Monti, Margot, Laura Betti…) che hanno reinterpretato, innovato e qualificato il repertorio popolare e la musica leggera dell’epoca (28/5); il settetto condotto dal contrabbassista Furio Di Castri, che vede a fianco del prestigioso leader un manipolo di musicisti formidabili (Falzone, Succi, Negri, Pierantoni…), sarà impegnato in “Furious Zapping”, un omaggio scatenato a Frank Zappa (30/5): chiusura in bellezza (1/6) con lo straordinario quintetto “Cosmic Renaissance” del geniale trombonista Gianluca Petrella che, arricchito dalla “sesta presenza” della cantante Anna Bassy, spazia oltre i confini del jazz verso l’elettronica, il rock, la canzone contemporanea, l’afro-futurismo.

Dal 26 al 28 maggio si terrà il workhshop “Correggio On Time” – partecipato da giovani musicisti provenienti da tutta Italia e condotto da alcuni fra i migliori jazzisti italiani della “generazione di mezzo” (cioè i componenti dell’On Time Band: Cristina Renzetti, Alessandro Paternesi, Marcello Allulli, Cristiano Arcelli, Enrico Zanisi, Francesco Diodati, Stefano Senni).

Correggio Jazz 2023 gode del prezioso sostegno di WebRanking S.r.l.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.

E’ consigliata la prevendita/prenotazione.

Il prezzo d’ingresso è di 15 euro, con riduzione under 30 a 8 euro. Abbonamento a tutti i concerti: 99 euro. Carnet 6+ (almeno 6 concerti): 20% di sconto sul totale.

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) e nei giorni di spettacolo dalle 18 alle 19, il sabato dalle 10.30 alle 12.30; nei giorni di spettacolo anche dalle 20 all’inizio dello spettacolo.

Informazioni e prenotazioni: Biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it (Correggio Jazz è anche su Facebook).