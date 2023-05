Frassinoro, inaugura la pista da skiroll – biathlon

A Frassinoro è stata completata la prima pista da biathlon dell’Appennino, disciplina olimpica e sport invernale che combina lo sci di fondo con il tiro a segno con la carabina. L’impianto, finanziato con fondi regionali e Pnrr, sarà inaugurato martedì 16 maggio alle ore 10,30, in occasione del passaggio pomeridiano del giro d’Italia 2023 che attraverserà il territorio di Frassinoro a Piandelagotti fino al passo delle Radici.

L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 alla presenza della Prefetta di Modena, del Presidente della Provincia di Modena e dei Sindaci dell’Unione, con la partecipazione degli alunni del polo scolastico di Frassinoro e dei rappresentanti delle Società Sportive.

Alle ore 11:30 ci sarà un incontro con la Comunità Ucraina ospitata presso i locali della Parrocchia di Piandelagotti e successivamente alle ore 12:00 si ricorderà l’atleta Nello Trogi, maglia rosa al giro d’Italia 1937.

Nel pomeriggio dalle ore 14:00 ci sarà il saluto al passaggio del giro d’Italia a Piandelagotti, con gli studenti della scuola primaria e delle scuole medie ad assistere, e saranno presenti vari punti ristoro, in località Roncatello, Imbrancamento e Passo delle Radici, organizzati dalla Proloco di Piandelagotti e dal circolo Leolico di Pietravolta.

Il sindaco di Frassinoro Oreste Capelli sottolinea che «con questo impianto puntiamo a promuovere la conoscenza della disciplina, sia dal punto di vista turistico che produttivo, diventando un’occasione unica di promozione e visibilità per il nostro territorio. A Frassinoro abbiamo già dal 2018 una pista da skiroll, che grazie ai contributi del Pnrr e all’interesse di Imso ceramiche, stiamo trasformando nel primo impianto in appennino per il biathlon, che sarà pronto dall’estate 2023, così da essere utilizzato per gli allenamenti degli atleti anche in vista delle olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026».

Frassinoro vanta un’importante tradizione agonistica nello sci di fondo nazionale e più recentemente nel biathlon internazionale. Dalla società sportiva di Frassinoro hanno infatti preso il via numerosi skiman, come Simone Biondini, tecnico della nazionale italiana, Alessandro Biondini, già skiman della nazionale italiana, Gianluca Marcolini, tecnico della nazionale norvegese e skiman più titolato al mondo, Federico Fontana team manager della nazionale Usa e Giovanni Ferrari, tecnico del biathlon statunitense.