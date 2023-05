Finale Emilia, furti e tentati furti in danno di esercizi commerciali: arrestato il presunto autore

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una uomo 28enne, con precedenti condanne per reati della stessa indole, gravemente indiziato del delitto di furto aggravato con violenza sulle cose.

L’attività investigativa ha avuto inizio nella notte del 31 marzo scorso, in seguito ad una sequenza di tre episodi, tra furti consumati e tentati aggravati, ai danni di altrettanti esercizi commerciali della zona Finalese, dove ignoti si erano poco prima introdotti, con effrazione delle porte di accesso, per poi impossessarsi di denaro e di un tablet.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Finale Emilia attraverso l’analisi delle immagini registrate dai diversi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, e successivamente attraverso attività informativa sul territorio, hanno quindi consentito di identificare l’indagato.