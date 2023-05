Ducati tra le protagoniste della quinta edizione del Motor Valley Fest

Si è aperta oggi la quinta edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto dedicato alle eccellenze motoristiche della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna e a tutti gli amanti delle due e quattro ruote. La manifestazione andrà in scena fino al 14 maggio a Modena, capitale della Motor Valley e città Patrimonio Mondiale UNESCO.

Quattro giorni intensi tra incontri, talk, esposizioni, sfilate di auto e moto, eventi culturali, celebrazione del territorio e momenti di networking tra imprese, istituzioni e mondo della formazione che ogni volta fanno del Motor Valley Fest un evento di spessore internazionale. Tra i grandi protagonisti di quest’anno non poteva mancare Ducati, ormai punto di riferimento fisso del festival per il settore motociclistico.

Ducati ha fatto il suo debutto al convegno inaugurale che si è tenuto presso il Teatro Pavarotti di Modena, al termine del quale c’è stato il taglio del nastro come via ufficiale della quattro giorni. Il palco dello storico teatro ha visto Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati e Presidente Motor Valley Development insieme ai rappresentanti dei brand della Terra dei Motori confrontarsi durante la Top Table sul presente e sul futuro del settore automotive, con particolare attenzione al tema della rivoluzione elettrica.

Claudio Domenicali, Presidente Motor Valley Development e Amministratore Delegato Ducati: “In questi ultimi anni in cui il sistema economico globale sta cambiando radicalmente, la Motor Valley con le sue Aziende ha confermato di essere un punto di riferimento per il suo saper essere all’avanguardia e per la sua capacità di resilienza. Il suo impegno a promuovere lo sviluppo dei talenti, delle tecnologie, delle esperienze, e l’offrirsi come luogo di scambio di idee e competenze per tutta la filiera dell’automotive, le ha dato identità e forza. In questo contesto la quinta edizione del Motor Valley Fest vede le realtà dell’associazione coinvolte in tavoli che affrontano alcuni tra i temi più rilevanti a livello nazionale e internazionale, dall’innovazione all’AI, fino alla valorizzazione dei talenti e all’approccio alla sostenibilità”.

Dal 12 al 14 maggio lo splendido Cortile d’Onore del settecentesco Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, ospiterà il Best of Motor Valley , l’esposizione al pubblico delle supercar, moto e vetture d’epoca più iconiche e prestigiose al mondo.

Gli appassionati delle due ruote potranno ammirare dal vivo la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini in due diverse colorazioni, il capolavoro esclusivo nato dalla collaborazione tra Ducati e Lamborghini. Inoltre, allo stand del Misano World Circuit Marco Simoncelli è esposta per l’occasione una replica della Panigale V4 R guidata da Álvaro Bautista, pilota del team Aruba.it Racing – Ducati e Campione del Mondo WorldSBK 2022.

Ducati dà il suo contributo al Fest partecipando anche a diversi momenti di scambio tra tavole rotonde dedicate al design e incontri con i talenti dedicati agli studenti.

Venerdì 12 maggio Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati, prende parte alla tavola rotonda dal titolo Design & Heritage in cui si discuterà sulle nuove tendenze di aerodinamica e di stile in virtù della transizione ecologica e tecnologica. L’incontro si terrà presso la Sala Calandra della sede modenese di UniCredit.

Nella stessa giornata c’è in programma anche il Talent Talk Ducati. Al Teatro del Collegio di San Carlo, dalle 9:00 alle 10:00, Simone Di Piazza, Head of Innovation and R&D Services Ducati, terrà un incontro di approfondimento rivolto alla popolazione studentesca durante il quale racconterà quali sono le figure professionali chiave richieste dal mondo automotive e il percorso accademico formativo consigliato per poter aspirare a tali professionalità.

Infine, in Piazza Roma per tutto il fine settimana ci sarà uno spazio dedicato a “Romagna Motorcycle”, l’iniziativa messa in piedi da Visit Romagna in partnership con Ducati, Motor Valley, Misano World Circuit e Riders’ Land, con l’intento di offrire a tutti gli appassionati motociclisti la possibilità di viaggiare in sella alla propria moto alla scoperta delle bellezze e del fascino della Terra dei Motori.

Il programma completo del Motor Valley Fest e ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili su Motorvalley.it.