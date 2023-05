Al via a Castelfranco Emilia il progetto ‘Donne in Bici’

Prende il via venerdì 12 maggio al Parco Cà Ranuzza, previsioni meteo permettendo, il progetto “Donne in Bici”, che si propone di insegnare a donne, principalmente straniere, ad andare in bicicletta. L’iniziativa, che ha già avuto moltissime adesioni, è promossa dall’Unione Comuni del Sorbara in collaborazione con ArciSolidarietà e il gruppo attivo VdayCastelfrancoEmilia e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

“E’ un progetto a cui teniamo molto perchè l’autonomia e la libertà delle donne è davvero importante – commenta l’Assessore alle Politiche di Genere Rita Barbieri –; la nostra volontà è di dare loro la possibilità di gestire i propri spostamenti in modo indipendente e di poter programmare la loro vita anche grazie all’opportunità di muoversi in autonomia, offrendo in questo modo una visione di indipendenza che consideriamo fondamentale”.

Il progetto prevede sei incontri pomeridiani, dalle ore 17.00 alle 18.30, per sei gruppi da cinque donne che desiderano imparare ad andare in bicicletta e prendere confidenza con la segnaletica stradale, con l’importantissima partecipazione della Polizia locale di Città di Castelfranco Emilia, che chiuderà l’ultimo incontro con una piccola formazione.

A ogni partecipante, che sarà affiancata da due tutor volontarie, sarà assegnata una bicicletta e garantita la copertura assicurativa; al termine del corso ogni iscritta riceverà in regalo la bicicletta che ha utilizzato durante gli incontri.

In caso di maltempo persistente l’avvio dell’iniziativa verrà posticipato alla prossima settimana. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo Sportello Centro Stranieri al numero 334/8639237 o scrivere un’email a stranieri.unionesorbara@cssmo.it.