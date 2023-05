A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’uscita della stazione di Modena sud

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 maggio, sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia.