A Scandiano il primo raduno delle nazionali di bowling della federazione sport sordi

Si svolgeranno sulle piste del Central Perk Bowling di Scandiano tutti gli allenamenti dei quattro raduni che le squadre nazionali di bowling sorde e sordi hanno programmato in previsione dei prossimi campionati mondiali di Monaco 2023.

Da domani a domenica saranno le azzurre allenate dalla torinese Alessandra Morra ad aprire il percorso di avvicinamento all’appuntamento iridato. I successivi raduni si svilupperanno nei mesi di giugno e luglio con l’ultimo stage a calendario poco prima del campionato mondiale.

Gli allenamenti di Scandiano rientrano nel lavoro del Centro Tecnico Federale di Castelnovo ne’ Monti, prescelto dalla Federazione Sport Sordi Italia come luogo privilegiato di preparazione per le proprie rappresentative azzurre di varie discipline sportive.

L’impianto per il gioco del Bowling più vicino a Castelnovo ne’ Monti è proprio il Central Perk di Scandiano, per altro certificato ed omologato dalla FISB per competizioni di alto livello. Il progetto Sport Valley della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia-Romagna, che sostiene il Centro Federale e favorisce il turismo sportivo, ha innescato la collaborazione fra il Comune di Castelnovo ne’ Monti e quello di Scandiano e sabato mattina saranno proprio i Sindaci dei due comuni, Enrico Bini e Matteo Nasciuti, ad assistere all’allenamento ed a portare alla squadra azzurra il saluto delle rispettive comunità. A loro si unirà anche l’Assessore allo Sport di Albinea Daniele Menozzi in quanto le squadre azzurre di bowling in occasione di tutti gli stage soggiorneranno proprio ad Albinea.

Per il primo raduno, tutto femminile, del week end 12-14 Maggio, il Direttore Tecnico del settore Bowling FSSI Loretta Ciotti ha diramato la convocazione di un gruppo di otto giocatrici composto da Anna Maiale, Giuseppa Torrisi, Assunta Salzano, Patrizia Bottari, Eliana Campo, Nina Mikheeva, Annunziata Imposimato, Inna Sharkevych. Gli allenamenti, mattutini e pomeridiani, saranno sempre aperti al pubblico.

L’ultimo risultato di prestigio delle azzurre sorde del bowling risale ai campionati Europei 2018 quando le ragazze, anche allora allenate da Alessandra Morra, conquistarono la medaglia d’argento.

Il Sindaco Matteo Nasciuti saluta l’arrivo delle Nazionali di Bowling sordi: “Sarà una bellissima occasione di festeggiare insieme un momento in cui lo sport è al centro della nostra attività, con la prossima partenza del Giro d’Italia da Scandiano, e per riconoscere il ruolo fondamentale svolto dal Centro Federale di Castelnovo Monti nel valorizzare l’attività sportiva di atlete e atleti sordi”.