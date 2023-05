Reggio Emilia: si sistemano con i materassi in una aiuola pubblica di piazza Tricolore. Allontanati

Ieri mattina, le pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in Piazza Tricolore, dove era stata segnalata la sistemazione di fortuna realizzata nei giorni scorsi da due persone senza fissa dimora, sistemazione che incideva negativamente sul decoro urbano dell’area.

Gli operatori delle Volanti intervenuti sul posto, hanno trovato materassi, effetti personali e rifiuti sotto le fronde di un albero in una grande aiuola pubblica. L’area è stata sgombrata ed è stato richiesto l’intervento di Iren per ripristinare completamente lo stato dei luoghi. I due uomini, un 31enne e un 27enne, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti.

Sempre ieri mattina personale del Posto di Polizia Turri ha effettuato il controllo di un edificio abbandonato in viale Ramazzini, dove sono stati individuati e identificati un 35enne, un 28enne e un 25enne, tutti in regola e con precedenti penali e di polizia. Al termine dei necessari accertamenti i tre sono stati allontanati, mentre il proprietario ha messo in sicurezza l’immobile, previo accordo con il responsabile del Posto di Polizia.

Nel pomeriggio, invece, personale del Posto di Polizia Turri ha notato in viale IV Novembre la presenza di un nutrito gruppo di persone bivaccare in un’area verde. Due di queste venivano fermate e identificate; si tratta di un 31enne e di una 27enne, poi sanzionati da personale della Polizia Locale ai sensi degli articoli 9 e 10 L. 14/2017, con conseguente ordine di allontanamento.