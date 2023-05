Le lezioni dei carabinieri di San Ruffino agli studenti delle scuole media

I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo, in occasione dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità tra i giovani per l’anno scolastico 2022/2023, hanno tenuto una lezione a un’ottantina di studenti provenienti da tre istituti secondari di primo grado: “Il Guercino”, “Gian Paolo Costa” e “San Giuseppe”.

Accompagnati dai rispettivi insegnanti, nella caserma di via delle Armi, sede del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, i ragazzi hanno ascoltato i consigli dei Carabinieri, incentrati sull’uso consapevole dei social network, della normativa ad essi legata e il rispetto del prossimo, in considerazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

La giornata è proseguita serenamente all’interno della struttura militare, in compagnia degli amici a quattro zampe del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna e dei piloti del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì che sono atterrati davanti ai giovani spettatori nell’ambito di una esercitazione che stavano facendo per addestrare il cane alle operazioni di imbarco, decollo, volo, atterraggio e sbarco. Uno studente è rimasto talmente stupito dalla bellezza dell’aeromobile “AgustaWestland AW109” in dotazione ai Carabinieri che si è fatto avanti dicendo: “Ma lo avete comprato su Amazon?”.

Le lezioni dei Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo ai giovani proseguiranno la prossima settimana, per un totale di circa 300 studenti.