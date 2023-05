Bologna, rinviato dal 10 al 19 maggio “Uniti contro il cancro”

L’incontro “Uniti contro il cancro” per presentare la Rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna in programma a Bologna domani mercoledì 10 maggio alle ore 21 alla Fondazione Mast (via Speranza, 42), è rinviato a venerdì 19 maggio stessa sede e stesso orario.

ll rinvio per ragioni prudenziali in seguito all’ allerta meteo emanato per la giornata di domani.

L’iniziativa fa parte della serie di incontri promossi dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute per confrontarsi sulle prospettive e il comune impegno – di istituzioni, professionisti e cittadini – nella lotta contro il cancro.