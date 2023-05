Mercoledì in sala Biasin la presentazione del romanzo “Nina” di Patrizia Bartoli

Nel mese dei libri il Circolo culturale Artemisia APS intende contribuire alla promozione della cultura della lettura e del libro, sempre ponendo al centro figure femminili di protagoniste e di scrittrici come è suo uso.

Mercoledì 10 maggio alle 20:30 presso la Sala Biasin, in via Rocca 22 a Sassuolo, presentazione del romanzo “NINA” (Editrice Tabula Fati, 2023) recente prova narrativa della scrittrice Patrizia Bartoli, nata a Fornaci di Barga ma sassolese ormai d’adozione.

La scrittrice vanta già un numero significativo di raccolte di racconti oltre a un precedente romanzo e scritture che hanno ricevuto anche premi letterari.

“Nina” è una narrazione agile e dalla struttura originale che si apre con l’incontro del lettore con Nina, la ragazza dietro il bancone del bar. Nina, polacca, è una delle tante giovani donne migrate dall’Europa dell’Est, per cercare una vita diversa o perché in fuga da drammi personali. Potremmo averla incontrata anche noi, impegnata in mille diversi mestieri per vivere.

La vita in Italia non sarà facile, l’essere accolti deve vincere diffidenze e ostilità, ma il guscio di solitudine entro cui Nina si è chiusa si spezzerà nell’incontro con altre solitudini di donne e di uomini, vite che cambieranno la sua. Un percorso disseminato da addii, primo fra tutti al suo paese e alla famiglia, da perdite di persone amate, anche irrimediabili. Ma la felicità per Nina è ancora possibile.

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Ingresso libero.

Patrizia Bartoli con la sua opera sarà presente anche al Salone Internazionale del Libro di Torino il 19 e il 20 maggio al padiglione 1, stand C66.