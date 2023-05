Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson giovedì 18 maggio al Teatro Duse di Bologna

Cresce l’attesa per il ritorno degli Inti-Illimani e Giulio Wilson al Teatro Duse di Bologna dove, giovedì 18 maggio alle ore 21, farà tappa il nuovo Agua World Tour. Dopo il successo del Vale la pena tour, che li ha visti suonare nei teatri italiani a supporto di Amnesty International Italia per la campagna a sostegno dei diritti umani e a tutela dei migranti, il gruppo cileno e il cantautore toscano tornano live con il tour mondiale, prodotto da IMARTS, per la presentazione di Agua, nuovo disco realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago e uscito il 28 aprile per The Saifam Group, che è anche co-editore del progetto.

Nell’album 13 brani inediti, cantati in italiano e in spagnolo, che parlano, senza moralismi, di futuro sostenibile e nuove responsabilità dell’uomo, di fronte a scelte ambientali radicali e non più rinviabili. Non a caso, parte degli incassi del progetto sarà destinata alla piantagione di alberi nella foresta amazzonica.

Agua è una proposta artistica, coordinata dal discografico Paolo Maiorino, in cui le sonorità tradizionali e ricche della musica andina abbracciano suoni e parole del cantautorato alternativo italiano, tanto da coniugare un nuovo stile per il gruppo cileno, ambasciatore di pace e di libertà, che ha sempre cantato la resistenza contro ogni forma di violenza e di guerra. Nel nuovo album, gli Inti-Illimani e Giulio Wilson si incontrano, si trovano e cantano, le problematiche dell’attualità, dagli sconvolgimenti della crisi climatica al recupero dei valori umani, senza toni nostalgici ma di speranza, per trovare e scegliere strade diverse per il bene del mondo: modi e forme di solidarietà per il progresso sociale e la salvaguardia ambientale, per recuperare la misura delle cose. Con la produzione artistica di César Jarra e Valter Sacripanti, in Agua l’impegno sociale del passato del gruppo cileno, come nella canzone Revuelta, si inserisce in un contesto più ampio e legato alla dimensione dell’uomo nel rispetto del suo tempo e della società. Musica che vuole contribuire allo sviluppo e alla diffusione di una coscienza ambientale in senso ampio, parlando a tutte le generazioni.

Agua è, inoltre, un album di pura concezione artigiana, senza suoni elettronici, plug-in ed effetti computeristici. Spazio, invece, agli strumenti tipici della musica andina, come la zampogna, la quechua, charango boliviano degli Inti-Illimani, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano, alla chitarra e al pianoforte di Giulio Wilson.

Biglietti da 27,00 a 39,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone