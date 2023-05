Giornata della Croce Rossa Italiana: bandiera sul balcone del Municipio sassolese

Anche sul balcone del Municipio di Sassuolo, da questa mattina, sventola la bandiera della Croce Rossa Italiana, in questa data scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento, in cui il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative rivolte verso i vulnerabili.

Si tratta di un segno tangibile che sottolinea non solo la potenza umanitaria dell’Emblema di Croce Rossa, simbolo principe di umanità e neutralità, ma anche l’importanza del ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto alle tante iniziative dell’Amministrazione Comunale.