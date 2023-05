“Calvino in Rocca – Il Castello dei destini incrociati”, sabato

“Calvino in Rocca – il Castello dei destini incrociati” è in programma nel pomeriggio di sabato 13 maggio, a Vignola, in occasione dei cento anni dalla nascita dello scrittore Italo Calvino, con dedica ad Adriana Querzè, a circa un anno dalla sua scomparsa.

“L’idea originaria di “Calvino in Rocca” è nata diverso tempo fa nelle conversazioni fra noi, Cidi di Modena, e la dottoressa Adriana Querzé, formatrice con cui avevamo un dialogo frequente e che ci ha aiutato e sostenuto in diverse iniziative di formazione,

In quei mesi Adriana, che stava completando il percorso universitario per conseguire la laurea in geografia, fu ricca di consigli e indicazioni che ci sono stati davvero preziosi..

Dedichiamo perciò a lei, che proprio un anno fa ci ha lasciato, l’ iniziativa “Calvino in Rocca-Il Castello dei destini incrociati” che finalmente va in porto, grazie alla collaborazione e al sostegno concreto di tante Associazioni e della Scuola Secondaria di primo grado: “L.A.Muratori” di Vignola.

Un ringraziamento particolare all’Università Popolare “N.Ginzburg” di Vignola , al Comune e alla Fondazione di Vignola che ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi.

Proprio questa coralità è l’elemento che ci ha permesso di dare concretezza a un progetto che ha comportato tanto impegno, numerosi incontri e prove.

Sabato pomeriggio 13 maggio presso la Sala dei Contrari, con ingresso alle ore 15:45, lato Ponte Muratori, intratterremo i nostri ospiti, che ci auguriamo numerosi, con letture animate, intervallate da intermezzi musicali, tratte dalle opere narrative dello scrittore Italo Calvino, di cui ricorre quest’anno il Centenario della nascita.

Le letture spazieranno dalle fiabe, alla Trilogia degli Antenati, alle Città Invisibili a Marcovaldo”.

(Cidi di Modena)