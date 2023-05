Bonus trasporti: a Bologna Tper mette in campo la prenotazione obbligatoria per eliminare code ed assembramenti

La ripartenza del bonus trasporti e i numeri registrati specie negli ultimi giorni del mese hanno messo in luce la scarsa efficacia degli ordinari sistemi eliminacode. A fine aprile, infatti, nonostante venisse distribuita una contromarca per consentire un accesso ordinato agli sportelli ed evitare code, la maggioranza degli utenti accorsi per utilizzare il bonus trasporti aveva invece preferito stazionare nei pressi delle biglietterie e in tantissimi hanno scelto di recarsi allo sportello piuttosto che utilizzare la procedura on line.

Questa circostanza ha creato assembramenti di difficile gestione, oltre ad un evidente disagio all’utenza stessa.

In questa logica Tper mette in campo un’ulteriore procedura con l’obiettivo di eliminare del tutto le file alle biglietterie.

A partire da mercoledì 10 maggio per gestire il bonus trasporti direttamente in biglietteria sarà obbligatoria la prenotazione del proprio turno allo sportello.

È stata, infatti, rafforzata la procedura telematica che ora consente di prenotare circa 800 operazioni al giorno nei due Punti TPER di Bologna abilitati alla trasformazione del bonus: Via Marconi 4 e Autostazione.

L’opzione della prenotazione era già operativa da tempo ma per un numero molto più limitato di posti.

Per prenotare è possibile utilizzare lo specifico software alla pagina web www.tper.it/saltalafila oppure telefonare al call center 051.290290.

Nelle biglietterie di Via Marconi 4 e dell’Autostazione, dal 10 maggio sarà dunque obbligatorio presentarsi solamente all’orario prenotato. In parallelo, è stata ulteriormente rafforzata la risposta delle biglietterie, in particolare a Bologna, con orari prolungati rispetto all’ordinario.

Si ribadisce che in nessun modo è possibile utilizzare il bonus presentandosi in biglietteria senza prenotazione. Ogni prenotazione consentirà l’utilizzo di un solo bonus trasporti.

Sul sito delle prenotazioni sono disponibili anche gli orari aggiornati delle biglietterie e le fasce orarie prenotabili.

A Ferrara la prenotazione è consentita ma non obbligatoria, esattamente come avviene ora.

Nelle biglietterie di Imola, invece, non sarà obbligatoria la prenotazione.