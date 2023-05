Turismo e Infrastrutture: Corno alle Scale, avanti con la seggiovia

“Siamo soddisfatti per la sentenza del Tar che ha ribadito il buon operato della Regione. Come avevamo più volte ribadito in tutte le sedi, la seggiovia del Corno alla Scale è un’opera necessaria per rendere la struttura più moderna e sicura. Ed è un impianto compatibile con tutte le esigenze di tutela ambientale previste dall’accordo di programma siglato con il Ministero”.

Così l’assessore regionale a Infrastrutture, Turismo e Commercio, Andrea Corsini, ha accolto la sentenza del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna per cui l’impianto potrà essere realizzato.

“Come per i cammini e il nuovo tratto della Ciclovia del Sole- prosegue Corsini-, anche per la seggiovia si tratta di un progetto strategico per lo sviluppo del turismo della nostra regione. La nuova infrastruttura, dotata di agganci per le biciclette, andrà a sostituire le due seggiovie esistenti che verranno smantellate e offrirà un importante impulso non solo al turismo invernale, ma anche alle attività oudoor praticabili tutto l’anno in Appennino”.

“Il nostro obiettivo, in linea con il Patto per il Lavoro e per il Clima, è la tutela del territorio e di chi lo vive- aggiunge l’assessore-. Voglio perciò ribadire che, anche per quanto riguarda la seggiovia, l’iter realizzativo seguirà la strategia regionale improntata, come sempre, al massimo rispetto dell’ambiente”.