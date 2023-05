Tre trapani intraossei donati al sistema di emergenza-urgenza del Distretto di Carpi

In emergenza poter intervenire rapidamente, con competenza e la strumentazione idonea, è fondamentale. In quest’ottica è particolarmente preziosa la donazione di tre trapani intraossei da parte dell’azienda Inox Tecnica di Soliera all’Azienda USL di Modena: si tratta di dispositivi che consentono l’accesso vascolare intraosseo in modo immediato, sicuro e controllato, per la somministrazione di farmaci in pochi secondi.

I tre trapani intraossei, che andranno ad arricchire la dotazione a disposizione dei professionisti dell’emergenza-urgenza che operano sul Distretto di Carpi, sono stati consegnati nei giorni scorsi nel corso di una breve cerimonia, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei donatori e dell’Ausl.

Nell’occasione Fabio Mora, responsabile assistenziale del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, Giuseppina Paba e Alessandra Meletti, rispettivamente Direttrice facente funzione e Coordinatrice infermieristica del PS dell’Ospedale Ramazzini, hanno espresso gratitudine per la donazione, “che valorizza e supporta il lavoro dei professionisti che operano al 118 e nel Pronto Soccorso di Carpi, a beneficio di tutta la comunità”.