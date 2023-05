Roller Hockey, Scandiano si fa raggiungere nel finale dal Correggio

Finisce in un pareggio il derby reggiano. In vantaggio di 5-1, lo Scandiano si fa riprendere negli ultimi 6 minuti sul 5-5. Reti rossoblu, due di Ehimi, una di Rocha, Busani ed Uva. I rossoblu scendono di un gradino in classifica, in quinta posizione.

Cupisti sceglie dal primo minuto, Dimone tra i pali, Rocha e Busani in difesa ed in attacco Ehimi ed Uva. Inizio scoppiettante per lo Scandiano che perviene al vantaggio dell’1-0 con Alex Rocha con un tiro dalla media distanza. Ancora il galiziano serve al centro Peter Ehimi (minuto 19) che devia la rete ad un metro dalla riga della porta. Ehimi non supera Salines su tiro di rigore, ma prima dello scadere riesce a capitalizzare per la terza volta, ribattendo in rete una corta respinta dell’estremo correggese. In avvio di ripresa risponde il Correggio col tiro vincente di Tudela sulla corta respinta della difesa rossoblu. Dimone neutralizza un rigore ed un tiro diretto, ma ancora sull’asse di Rocha, l’assist esterno su Nicolò Busani viene realizzato. Stefani recupera una pallina sulla balaustra e serve al centro Alessandro Uva per il parziale di 5-1 (al 15° minuto). Due tiri velenosi di Cunegatti e Tudela in 20 secondi, dal limite dell’area fanno centro per gli avversari, dimezzando il gap in pochi minuti. Il ritmo s’alza tutto ad un tratto e Scandiano subisce il completo rientro dei correggesi a due minuti dalla sirena, col tiro esterno all’area di Casari. Concitati i secondi finali, e lo stesso Tudela firma il pareggio con un gol al volo dove nulla può fare Dimone, terminando il derby sul pareggio 5-5.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – BDL MINIMOTOR CORREGGIO H. = 5-5 (3-0, 2-5)

Scandiano: Dimone, Busani, Rocha, Ehimi, Uva – Deinite, BArbieri, Stefani, Vivi, Vecchi (C) – All. Cupisti

BDL Minimotor Correggio: Salines, Tudela (C), Righi, Caroli, Casari – Maniero, Cunegatti, Scarpa, Pedroni M, Pedroni F – All. Farinola

Marcatori: 1t: 6’16” Rocha (SCA), 19’59” Ehimi (SCA), 22’21” Ehimi (SCA) – 2t: 8’20” Tudela (COR), 12’21” Busani (SCA), 15’02” Uva (SCA), 18’10” Cunegatti (COR), 18’31” Tudela (COR), 22’17” Casari (COR), 24’39” Tudela (COR)

Espulsioni: 2t: 9’27” Ehimi (2′) (SCA)

Arbitro: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

SERIE B, DOMANI LA STRACITTADINA

Si gioca martedì ore 20:30 all’Arcostruttura di Scandiano, una delle ultime gare della seconda squadra di Adriano Vaccari. E’ lo scontro diretto, la stracittadina che determinerà probabilmente chi sarà sul podio del Girone dietro Pico e Correggio. All’andata vinsero i rossoblu per 2-1, mentre in Coppa Italia, vittoria 4-2 per la Rotellistica ed una per Scandiano per 6-2.

Convocati: Mattia Vaccari, Diego Vaccari, iacopo Vivi, Yuri Capoluongo, Matteo Bonettini, Alessio Spada, Andrea Giovannelli, Antonio Giovannelli – All. Adriano Vaccari

SETTORE GIOVANILE, UNDER 13 CHIUDE IMBATTUTA

Dodicesima ed ultima vittoria consecutiva per l’Under 13 rossoblu nel campionato della Zona 3. 36 punti ed imbattibilità per il team di Vaccari e Ferretti. Vittoria finale 3-1 contro il Correggio Femminile. Ora appuntamento alle finali nazionali a Follonica 1-4 Giugno 2023, in attesa di conoscere gli avversari dopo il sorteggio che avverrà nei prossimi giorni. Ci sono altre squadre in attesa delle avversarie, Under 15 per le finali a Seregno, Under 19 per le finali a Valdagno e Under 23 per le finali a Giovinazzo, in un mese di Maggio e di Giugno di appuntamenti importanti per il nostro settore giovanile

UNDER 13 – SCANDIANO-CORREGGIO FEMMINILE = 3-1

Scandiano: Albicini, Valentini E, Vivi S (C), Valentini D, Ruggi – Valentini N, Onfiani, D’Erchia, Dardanelli – All. Vaccari

Correggio femminile: Parise O, Parise T, Cerguta (C), Torreggiani, Cerchiari – Allegretti, Tagliazucchi – All. Villa

Marcatori Scandiano: 3 goal Simone Vivi

Marcatori Correggio: 1 goal Cerguta

******

Nella foto di Alberto Bertolani, Andrea Stefani in azione vicino alla porta avversaria