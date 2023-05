Nuovi ventilatori e miscelatori aria-ossigeno per la Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Progetto Pulcino e CuraRE Onlus hanno donato al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sei Neopuff e due Blender TM con flussimetri, strumenti utilizzati per la ventilazione controllata dei neonati.

Il denaro necessario per questa importante acquisizione è stato raccolto grazie agli introiti del Temporary Store “La fabbrica degli elfi” – aperto nel centro della città durante le festività natalizie e che ha visto protagoniste le due Onlus, – grazie al contributo dell’Associazione Amici dell’Omozzoli Parisetti, – presente al secondo piano del Temporary Store con la vendita di stampe e libri, – attraverso i proventi ricavati dalla vendita delle bomboniere solidali e, in occasione delle ultime ricorrenze, dei dolci Pulcini Pasquali.

Un sincero ringraziamento alla grande disponibilità della famiglia Cabassi di Reggio Emilia senza la quale l’apertura del Temporary Store non sarebbe stata possibile, a tutti coloro che ci hanno sostenuto, ai volontari che con dedizione ed entusiasmo hanno offerto il loro tempo ed alle tante realtà che hanno contribuito al raggiungimento di questo obbiettivo anche attraverso la donazione di prodotti e manufatti utilizzati per la vendita: Loacker, Alceste Aromi di Gabriele e Marina Baiocchi, La Granaia Bakery, Pasticceria DAVA, Agricola Villa Canali, Floricoltura Corradini, Raffaelli Funghi Srl, Simonazzi Margherita de Il Grifone, Sara Mingori e Raffaella Gualerzi.

I Neopuff che sono stati donati consentiranno una ventilazione manuale del neonato a rigoroso controllo di pressione e volume in modo da evitare barotraumi polmonari – ovvero danni tessutali da alterazione della pressione – mentre i due Blender misceleranno aria ed ossigeno in modo sicuro, facile e controllato.

Il primo minuto di vita rappresenta, con ogni probabilità, il momento più pericoloso che ogni essere umano deve affrontare durante la propria esistenza ed è definito “Golden minute” proprio per sottolineare l’importanza di questa delicata fase durante la quale avvengono determinati processi fisiologici fondamentali che consentono il passaggio dalla vita fetale a quella post-natale. Nonostante la miglior assistenza ostetrica durante la gravidanza e il parto si calcola che, al momento della nascita, nel 90% circa dei neonati questo passaggio avviene senza difficoltà ma, nel 10% è richiesta una qualche forma di assistenza mentre, nell’1% dei casi, è necessaria una rianimazione avanzata. Questi

respiratori sono fondamentali per garantire una ventilazione controllata nei neonati al fine di evitare il danno polmonare cronico indotto dall’utilizzo di pressioni e volumi eccessivi.

Si coglie l’occasione per ricordare il prossimo appuntamento di “S.O.S. Bimbo”, serata organizzata da Progetto Pulcino per illustrare le Manovre di Disostruzione Pediatrica delle vie aeree e nozioni di primo soccorso. L’incontro si terrà giovedì 8 giugno dalle ore 20 alle ore 22 presso la Sala Civica della Biblioteca Comunale di Albinea (Via Morandi 9). Per chi desiderasse partecipare può prenotarsi chiamando il numero: 347 7129959 o compilando il modulo direttamente alla pagina del sito http://www.progettopulcino.org nella sezione Eventi.

Sul sito di Progetto Pulcino saranno condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere tutte le attività della onlus.

www.progettopulcino.org

www.facebook.com/ProgettoPulcinoOnlus

www.instagram.com/progetto_pulcino_onlus