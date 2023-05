Festival Internazionale Abilità Differenti 2023: a Carpi doppio incontro per Francesco Messori

Doppio incontro per Francesco Messori, il calciatore nato con una gamba sola che ha fondato, ancora giovanissimo, la Nazionale Italiana Amputati, con la presentazione del suo libro:

Mercoledì 10 maggio, in due orari e luoghi diversi: alle ore 18.00 presso il BISTRÒ53, in Via Bollitora Interna 134 a Carpi ed alle ore 21.00 presso la Sala Delle Vedute al Castello dei Pio di Carpi, sarà possibile dialogare con questo giocatore che non ha nulla da invidiare ad altri famosi “Francesco” del mondo del calcio, sulla sua straordinaria storia di diversità che diventa normalità.

Sarà un viaggio insieme a questo ragazzo molto speciale, nato a Bologna ma residente a Correggio (RE) venticinque anni fa, che racconterà la sua formidabile autobiografia di calciatore nata dai campetti di periferia, arrivata alla Nazionale Amputati, l’incontro con il grande Messi e la testimonianza portata al Palazzo di Vetro dell’ONU.

Una sfida vinta con il coraggio e la tenacia di una grande personalità come sottolinea l’ex allenatore di calcio, Marco Tardelli, che ha curato la prefazione del libro autobiografico di Messori, “Mi chiamano Messi” (Edizioni Aliberti), in cui scrive: “Con la sua energia e col suo coraggio straordinario riesce a dare la forza a uomini più grandi, più adulti ed esperti di lui. Quella forza di sognare l’impossibile”.

Modera l’incontro la giornalista, Elena Becchi.

FRANCESCO MESSORI, per gli amici Messi, nasce a Bologna nel 1998, cresce a Correggio (RE) dove vive con il papà Stefano e la mamma Francesca. Fin da bambino mostra una radicata propensione per il gioco del calcio che lo induce ad intraprendere, con determinazione, la strada del calciatore. Nel 2012 crea un gruppo Facebook, attraverso il quale lancia un appello: cerca calciatori “come lui”. Le adesioni sono numerose e Francesco riesce a fondare la Nazionale Calcio Amputati. La squadra partecipa al Campionato Mondiale nel 2014 ed agli Europei nel 2017, qualificandosi per il Mondiale 2018.

Info: entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma necessitano di prenotazione sia in modalità online sul sito www.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it o dall’App Festival Abilità Differenti. Oppure telefonicamente al numero 340 124 6615 , il lunedì e mercoledì negli orari 9-12 e 15-18.