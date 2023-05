Due conducenti senza patente scoperti a Modena durante i controlli in Zona 2

Si era messo al volante nonostante la patente gli fosse stata revocata, dopo essere stato sorpreso in più occasioni alla guida in stato di ubriachezza, un automobilista fermato dalla Polizia locale di Modena nel pomeriggio di giovedì 4 maggio. Inoltre, la Fiat Punto che stava conducendo non era assicurata. Così l’uomo, un 53enne, è stato sanzionato per quasi 6mila euro. L’episodio costituisce uno dei due casi di guida senza patente scoperti nei giorni scorsi durante l’attività di controllo del territorio nella zona 2 della città, nell’ambito del programma comunale per la sicurezza stradale che include interventi e azioni finalizzate a sostenere e promuovere la mobilità sostenibile e in sicurezza.

In particolare, il 53enne, residente in un comune della provincia, è stato fermato in via Finzi e dagli accertamenti sulle banche ministeriali è emerso che, oltre alla guida in stato di ebbrezza, in passato era stato trovato in possesso di stupefacenti. Per questi motivi il documento di guida, scaduto nel 2003, gli era stato sospeso già nel 1996 per essere poi successivamente revocato dalla Prefettura. In questa occasione all’uomo sono state contestate le violazioni amministrative degli articoli 116 (guida senza patente) e 193 (obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) del Codice della strada. E per la Fiat, di sua proprietà, è scattato il sequestro.

L’altro episodio si è verificato in via Divisione Acqui, sempre in orario pomeridiano, nell’ambito dei servizi di sicurezza stradale in prossimità degli istituti scolastici. Durante l’attività gli operatori hanno fermato, infatti, una Opel Meriva condotta da un 64enne originario del Pakistan e residente in provincia di Bologna. Dalle verifiche sviluppate sul posto è stato riscontrato che per il veicolo non era stata effettuata la revisione prevista dalla normativa (obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione e biennale nei successivi controlli, sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione) e soprattutto che il conducente non era in possesso del documento di guida. A carico dell’uomo, dunque, sono stati elevati verbali per 5.300 euro, mentre l’Opel è stata sottoposta a fermo amministrativo.