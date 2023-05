Baiso, si ribalta col Pick-up, elitrasportato al Maggiore di Parma

Poco prima delle 12.00 di oggi i Carabinieri della stazione di Villa Minozzo, allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via Lucenta a Baiso dove si era verificato un incidente stradale.

Secondo i primi accertamenti operati dai militari, un 57enne di Castellarano, alla guida di un Nissan King Cab percorreva via Lucenta quando, per cause al vaglio, impattava in una cunetta perdendo il controllo dell’auto che si ribaltava. A seguito dell’incidente il conducente, ferito, veniva soccorso dal personale del 118 ed elitrasportato presso il Maggiore di Parma. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.