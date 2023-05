Al via il calendario di passeggiate ed escursioni lungo la Via Matildica del Volto Santo

L’Osservatorio Locale del Paesaggio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano in collaborazione con Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano invita a camminare lungo la Via Matildica del Volto Santo, a conoscere questo storico percorso devozionale, attraverso un’esplorazione di paesaggi.

Si camminerà su alcuni tratti dell’antico cammino che portava i pellegrini da Mantova al Volto Santo di Lucca e che oggi attraversa la Riserva della Biosfera Unesco Appennino Tosco Emiliano, insieme ad interlocutori importanti: le associazioni locali Val Tassobbio, Terre di Canossa, Fra la Secchia e il Dolo, ProLoco di Marola, Passi da Gigante, Club per l’Unesco di Carpineti, Cai Novellara insieme al Melograno, Centro Stud “I Ceccati”, Bergogno medievale, con il supporto di AltriPassi.

È una delle azioni del progetto “In cammino tra i paesaggi della Via Matildica del Volto Santo”, frutto di un accordo tra l’Osservatorio regionale e l’Osservatorio Locale del Paesaggio. Sono previste diverse azioni con il coinvolgimento di scuole, cittadini, turisti, Guide ambientali, comunità locali, associazioni con l’obiettivo di fare crescere la conoscenza e la consapevolezza dei valori del territorio e del paesaggio perché imparando a leggerlo, è possibile comprendere meglio i comportamenti umani di coloro che lo vivono, le relazioni più o meno corrette con tutto ciò che ci circonda.

I partner di Progetto sono numerosi: oltre all’Unione Montana e al Parco Nazionale anche l’Ente Parchi Emilia Centrale, gestore del Paesaggio Protetto della Collina Reggiana – Terre di Matilde, il Comune di Canossa, l’Associazione Via Matildica del Volto Santo e numerose altre associazioni locali.

Ecco il calendario generale delle passeggiate ed escursioni lungo la via Matildica accompagnati dalle Guide e dalle associazioni: si parte con il percorso da Canossa a Votigno, il 13 maggio, con ritrovo alle ore 8.45 al parcheggio del Castello di Canossa (tel. 339 1467897); il 20 maggio da Bergogno a Cerredolo de’ Coppi, con ritrovo alle 15 al parcheggio all’inizio del paese (tel. 335 8333768); il 4 giugno da Corneto a Manno, fino alla Pieve di Toano, con ritrovo alle 9 a Corneto nel parcheggio della chiesa (tel. 389 4967577); il 17 giugno da Marola un’escursione nella valle del Tassobbio, con ritrovo alle 9.30 al Campo sportivo di Marola (tel. 338 6744818). Altre proposte seguiranno da luglio a settembre.

E’ sempre necessaria la prenotazione ai numeri di riferimento e avere scarpe e abbigliamento idoneo da trekking.

“Lungo la Via Matildica del Volto Santo – spiegano gli organizzatori – scopriremo arte, borghi e città, fiumi e campagna, castelli e pievi, valli profonde e passi di montagna, formano tante tessere di paesaggi, diversi per stratificazioni prima geologiche e poi di civiltà: tutto questo si condensa in poche tappe lungo questa antico e contemporaneo itinerario, tra Mantova e Lucca. Un percorso che diventa il filo conduttore ideale per leggere e comprendere le dinamiche che nel tempo hanno prodotto i paesaggi che oggi possiamo osservare e contemporaneamente imparare a tutelare e a prendersene cura. Abbiamo pensato che l’azione più semplice per realizzare questo progetto fosse proprio quella di mettersi in cammino, riscoprirsi viandanti e pellegrini, viaggiatori con lo zaino, con la collaborazione di guide ed esperti e di alcune associazioni sul territorio”.

Informazioni costantemente aggiornate sulle attività saranno disponibili sui social e siti web dei vari Enti coinvolto e dello IAT Appennino reggiano.