Si è svolta oggi la premiazione del Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti”, edizione 2023

Si è svolta sabato 6 maggio nella sede del liceo Muratori san Carlo di Modena, la premiazione del Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti”, edizione 2023, la competizione promossa per il quinto anno a livello nazionale dal Liceo Muratori-San Carlo di Modena, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino con commento, che ha coinvolto 126 studenti di 24 licei in otto regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia), alla presenza del dirigente dell’istituto Giovanna Morini, con il saluto dei rappresentanti istituzionali della Provincia e del Comune di Modena, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e degli enti che sostengono l’evento.

L’iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione dello studio della lingua e della cultura classica.

I brani proposti hanno affrontato tematiche significative e attuali. Per il latino gli studenti di quarta hanno lavorato sul De senectute di Cicerone, in cui, accanto alla riflessione sul valore della vecchiaia, si riprende la dimostrazione platonica dell’immortalità dell’anima, mentre gli studenti di quinta hanno affrontato un testo, sempre di Cicerone, dal De oratore, sulle analogie tra la storiografia e l’oratoria, ma anche sulle loro peculiarità. La prova di greco invece del quatro anno, era tratta dalla Contro Eratostene di Lisia, che ricostruisce il clima di illegalità e terrore durante il governo dei Trenta tiranni; per il greco del quinto anno i partecipanti si sono cimentati con la Storia vera di Luciano, prototipo del romanzo fantastico.

L’iniziativa, dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010, ha il sostegno di privati, della Fondazione di Modena, della Fondazione Iris Ceramica Group, di Bper Banca, dell’associazione amici del Muratori, della Società Dante Alighieri comitato di Modena, della SIAC, del Rotary Club, dell’acetaia Malagoli Daniele; ha il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e dell’associazione italiana di Cultura Classica e la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna. Saranno premiati 21 ragazzi di 14 scuole con tre premi per ogni categoria e alcune menzioni d’onore.

SONO 21 GLI STUDENTI PREMIATI, AI VINCITORI UN PREMIO DI 500 EURO

I premi sono stati assegnati ai primi tre classificati di ogni anno: 500 euro al primo, 300 euro al secondo e 200 al terzo.

Questi i vincitori (nell’ordine dal primo al terzo e con l’istituto di appartenenza) suddivisi per anno scolastico e materia.

Latino 5 anno

1- Sassoli Margherita Liceo Cevolani (ER) PREMIO TOMASO MIANI con omaggio SIAC

2- Manfredi Nicole Liceo Ariosto Spallanzani (ER) e Rosei Ginevra Liceo Stabili Trebbiani (Ascoli Piceno, Marche) pari merito

3- Franzinelli Sara Muratori San Carlo

Menzioni: Farese Miriam Muratori San Carlo

Latino 4 anno

1- Meda Francesco Liceo Zucchi (Monza, Lombardia)

2- Vasapollo Simone Liceo Rebora (Rho, Lombardia) PREMIO SIAC

3- Turco Sara Liceo Pansini (Napoli, Campania) pari merito con D’Agostino Martina Liceo La Farina- Basile (Messina, Sicilia)

Menzioni:

Qossqossi Amir Liceo Benedetto Da Norcia (Roma, Lazio)

Cosentino Giusy Clelia Liceo De Sanctis (Campania)

Greco 5 anno

1- Modena Margherita Liceo Luosi (ER)

2- Vacondio Andrea Liceo Paradisi Allegretti (ER) PREMIO Amici del Muratori

3- De Bellis Pietro Liceo Stelluti (Fabriano, Marche)

Menzioni:

Speranza Sara Liceo Pansini

Mangiapia Annalaura Liceo Pansini

Greco 4 anno

1- Napolitano Carmelo Liceo Campailla (Modica, Sicilia) PREMIO SILVANO RISTORI

2- Spiga Tomas Liceo Cevolani (ER) PREMIO Amici Oscarina Bregoli

3- Santangelo Ilaria pari merito con Siervo Sara (entrambe Liceo Zucchi, Monza, Lombardia)

Menzioni:

Bosini Maria Elena Liceo Stelluti (Fabriano, Marche)