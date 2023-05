Dal 12 maggio a Mirandola torna la Fiera Campionaria

Mirandola indossa il vestito della festa. Per cinque giornate, dal 12 al 16 Maggio, la 219ma edizione Fiera Campionaria, animerà strade e piazze del cuore storico della città dei Pico, con eventi, spettacoli, e mostre.

Una grande occasione, per tutto il territorio comunale, interamente coinvolto in una delle occasioni più attese dai mirandolesi e non solo. Confermata – dopo il successo della scorsa edizione – la promozione della mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente.

La Fiera, entrando nel merito, si prefigge l’obiettivo di diventare volano del cicloturismo e, più in generale, aprire le proprie porte a tutti gli appassionati della bicicletta: un mezzo ideale per andare alla scoperta di Mirandola, delle frazioni e delle valli, vero e proprio scrigno faunistico ed ambientale.