Controlli notturni dei Carabinieri sul territorio modenese

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno dato attuazione ad una serie di controlli sul territorio, finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e la serena fruibilità degli spazi pubblici cittadini.

Il servizio ha visto impegnate numerose pattuglie per il controllo della circolazione stradale e la vigilanza delle piazze e aree verdi più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

In tale contesto, nella prima serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno identificato alcuni giovani all’interno del Parco XXII Aprile, uno dei quali, 19enne, risultato irregolare in Italia e già raggiunto da precedenti provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato, è stato accompagnato ad un Centro per il Rimpatrio.

Alle due del mattino, un 47enne è stato fermato nella zona di Viale Gramsci e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e con patente sospesa di validità. L’uomo, alla guida di un furgone, è stato sorpreso con tasso alcolico molto superiore al limite consentito dalla Legge.